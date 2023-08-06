Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Автомобили превратились буквально в груду металла. Что произошло?

Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Массовое ДТП произошло на трассе Тамань — Веселовка в Краснодарском крае. На 16-м километре дороги столкнулись четыре легковушки, превратившись буквально в груду металла. Погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших 16-летняя девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в ДТП при резком маневре под Волгоградом.

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