А как же Дженнифер Лопес? Бена Аффлека заметили в объятиях бывшей жены

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Алексей Панков
Алексей Панков 66 0

Актера Бена Аффлека заметили в объятиях бывшей жены

А как же Дженнифер Лопес? Бена Аффлека заметили в объятиях бывшей жены

Фото: www.globallookpress.com / Jared Milgrim

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Голливудский актер буквально растаял в улыбке, увидев мать своих детей.

Западные журналисты заметили актера Бена Аффлека в объятиях бывшей жены Дженнифер Гарнер. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели этот момент в Италии, куда голливудский актер прилетел на частном самолете на встречу со своими детьми. Отмечается, что звезду давно не видели в столь приподнятом расположении духа. Аффлек был искренне рад видеть сына Сэмюэла, а также дочерей Серафиму и Вайолет.

Следом он подошел к своей бывшей возлюбленной. Актер обнял мать своих детей, а затем довольно мило с ней пообщался. При этом знаменитость не стеснялась вездесущих папарацци.

Знала ли о встрече Дженнифер Лопес, не уточняется. При этом, как ни раз отмечали западные СМИ, в браке с ней артист улыбается гораздо реже. Ходят упорные слухи, что пара распадется в обозримом будущем.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам. При этом сами возлюбленные уверяют, что в их семье царит любовь.

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