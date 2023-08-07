Заезд на выносливость: на автодроме «Игора Драйв» прошли зрелищные гонки

За гонщиками наблюдали сотни зрителей.

Запах жженой резины, гоночные болиды и тысячи довольных зрителей — на автодроме «Игора Драйв» прошел заезд на выносливость. Страшно представить, но такие машины разгоняются до трехсот километров в час, а на сотню съедают до пятидесяти литров бензина. И речь совсем не о 92-м. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Выход на пит-лейн — для зрителя сакральный момент. Через несколько минут взревут моторы, и эти красавицы начнут нарезать круги в сложнейшей четырехчасовой гонке на выносливость. А пока — автографы, фото и вопросы: «А что значит та или иная боевая раскраска?»

«У нас такая комбинация ливреи зверя, и некой анаконды или крокодила зубастого, или Гринча», — рассказывает пилот команды Capital Racing Team Владимир Драгунов.

Расход топлива около 50 литров на сотню, максимальная скорость у отдельных экземпляров под 300 километров час. За плечами у гонщиков крупнейшие события автоспорта. А теперь и этот этап на современной пятикилометровой шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» в Ленобласти в рамках фестиваля скорости и музыки Garage Fest. Доедут до финиша не все, но от этих эмоций, столкновений, обгонов у самой финишной ленты — только зрелищнее.

«В таких гонках не всегда имеет значение, каким ты квалифицировался, с какой позиции стартовал. Важно, чтобы на протяжении четырех часов четко работала техника и пилоты, важно вовремя заезжать на пит-стопы, не только, чтобы сменить покрышки или залить бензин, иногда просто, чтобы продуть машину, если та намотала траву на колеса или нацепляла камней с обочины», — рассказывает журналист.

Пока машины носятся, периодически не выдерживая и закипая, эмоции зрителей охлаждают активности фестиваля: оркестр, лекции в лектории, выставка коллекционных авто. Есть чем заняться и маленьким гонщикам, а их родители прокачивают свои навыки в центре контраварийного вождения.

Garage Fest «Игора Драйв» — уникальный уикенд, как эксперимент — в 2022, но уже этим летом, словно двигатель, фестиваль набрал обороты.

«Увеличение во всех смыслах этого слова, почти трехкратное увеличение по количеству людей, которые приедут за этот выходной. Совершенно точно выросло и количество спортсменов на трассе, и количество дрифтеров на нашей спецплощадке. Выставочная зона автокультура выросла ровно в два раза, с 70 авто до 140», — рассказывает генеральный директор АНО «Росгонки».

«Игора Драйв» — это десять современных трасс для авто- и мотогонок. Как профессиональных, так и любительских. И если на шоссейно-кольцевой катались четыре часа, то на площадке для дрифта каждый заезд Межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe всего — 30-40 секунд. Но каких!

«Этот момент называется постановка. Машина разгоняется свыше 150 километров в час, гонщик дергает ручник и авто уходит в управляемый занос. Шины выдают клубы дыма, раздается свист и рев мотора. Это и есть — дрифт!» — рассказывает журналист.

Трасса — классическая восьмерка. Уже в первые минуты эти бетонные ограждения «подрезали» немало крыльев.

«Надо быть лучше, чем другие. Меньше совершать ошибок, с холодной головой подходить к каждому заезду и делать все максимально чисто, аккуратно. Потому что здесь цена ошибки может быть итоговой», — рассказывает пилот команды Carville Racing Григорий Бурлуцкий.

Те, кому это удалось, и взошли на пьедестал. А звуки моторов сменили клавишные, барабаны, гитары и конечно песни популярных артистов.