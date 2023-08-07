В России разработали ГОСТ на игрушки

Документ делит эти товары на 48 типов с определениями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marta FernÃ¡Ndez Jara; 5-tv.ru

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В России создали ГОСТ на игрушки, который впервые классифицирует эти товары по возрасту, предназначению, сырью и другим важным параметрам. Как пишут «Известия», в первой редакции указано 48 типов такой продукции с определениями. Эксперты разделили игрушки по возрасту и виду деятельности. Документ обяжет производителей строго соблюдать все требования и лишит их возможности обходить правила.

Так, например, было с иностранным персонажем Хагги-Вагги. Производители определяли его как сувенирную продукцию, что позволило не исполнять все обязательные требования российского законодательства. Но после проверки выяснилось, что абсолютное большинство изделий токсичны и небезопасны для детей. Также две трети товаров не имели обязательной информации на маркировке.

Новый стандарт с описанием используемых материалов позволит исключить некачественное или даже опасное сырье.

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