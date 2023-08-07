Десять человек погибли в ДТП с грузовиком в Таджикистане
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Также с различными травмами госпитализированы еще 14 пострадавших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
По меньшей мере десять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Таджикистане, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.
Страшная авария произошла в городе Куляб накануне вечером. Как передает ТАСС, грузовик после отказа тормозов врезался в другие автомобили и жилые дома.
Есть и пострадавшие. По последним данным, были госпитализированы 14 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани.
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