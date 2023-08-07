Десять человек погибли в ДТП с грузовиком в Таджикистане

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 71 0

Также с различными травмами госпитализированы еще 14 пострадавших.

Десять человек погибли в ДТП с грузовиком в Таджикистане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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По меньшей мере десять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Таджикистане, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

Страшная авария произошла в городе Куляб накануне вечером. Как передает ТАСС, грузовик после отказа тормозов врезался в другие автомобили и жилые дома.

Есть и пострадавшие. По последним данным, были госпитализированы 14 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани.

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