Десять человек погибли в ДТП с грузовиком в Таджикистане

По меньшей мере десять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Таджикистане, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

Страшная авария произошла в городе Куляб накануне вечером. Как передает ТАСС, грузовик после отказа тормозов врезался в другие автомобили и жилые дома.

Есть и пострадавшие. По последним данным, были госпитализированы 14 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани.