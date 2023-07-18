Звезда «Бальзаковского возраста…» не рассказала о недуге, из-за которого ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Актриса Жанна Эппле обеспокоила поклонников фотографией из палаты медицинского центра. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» показала себя на больничной койке с перебинтованным коленом, рядом с койкой — костыли. Вся нога артистки покрыта антисептическим составом, кожа из-за него приобрела желтый оттенок. Такой метод обеззараживания хирурги используют при подготовке к операции.

На снимке актриса не выглядит измученной, она улыбается, а в руках держит букет роз. Эппле пришлось отпраздновать день рождения в стенах больницы. 15 июля ей исполнилось 59 лет. Что за недуг довел знаменитость до операции, каковы прогнозы — о здоровье она рассказывать не стала, пообещав фанатам откровения после выздоровления. Предупредила только, что волноваться за нее не стоит.

Жанна Эппле рассказала о госпитализации в социальных сетях. Instagram* / epple.ymnaya

«Новая нога — новая жизнь. И не переживайте, со мной уже все хорошо», — заявила она.

Жанна Эппле поделилась, что после хирургического вмешательства ее ждет период реабилитации, который придется проходить в стенах клиники. Фраза «новая нога» навела фанатов на мысль о замене коленного сустава. Они желают актрисе крепкого здоровья и терпеливо ждут новостей о ее состоянии.

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