Причиной взрыва в турецком порту стала детонация зерновой пыли

Взрыв в турецком порту Дериндже произошел из-за детонации зерновой пыли. Об этом сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал в эфире телеканала A-haber.

Он также заявил об увеличении количества пострадавших в результате ЧП и повреждении 13 элеваторов в порту.

«Ранения получили 13 человек, одного из них вытащили из-под обломков после взрыва», — сказал Гюльдал.

Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Дериндже Зеки Айгюн не исключил, что все могло произойти из-за халатности.