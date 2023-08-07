Причиной взрыва в турецком порту стала детонация зерновой пыли

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 96 0

Количество пострадавших увеличилось до 13 человек.

Причиной взрыва в турецком порту стала детонация зерновой пыли

Фото: www.globallookpress.com / Canan Altintas

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Взрыв в турецком порту Дериндже произошел из-за детонации зерновой пыли. Об этом сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал в эфире телеканала A-haber.

Он также заявил об увеличении количества пострадавших в результате ЧП и повреждении 13 элеваторов в порту.

«Ранения получили 13 человек, одного из них вытащили из-под обломков после взрыва», — сказал Гюльдал.

Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Дериндже Зеки Айгюн не исключил, что все могло произойти из-за халатности.

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