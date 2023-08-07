Число раненных при взрыве в турецком порту увеличилось до 10

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 66 0

Что могло стать причиной ЧП?

Число раненных при взрыве в турецком порту увеличилось до 10

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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Число раненных при взрыве в турецком порту Дериндже увеличилось до десяти. Об этом сообщили власти, передает РИА Новости.

«У нас десять пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии», — уточнил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.

По его словам, взрыв мог произойти, когда возникло сжатие зерновой пыли во время загрузки судна.

Между тем мэр города Зеки Айгюн не исключил, что все могло произойти из-за халатности. При этом точную причину выяснят технические специалисты, сообщил он в эфире телеканала CNN Turk.

Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном. При этом о причинах случившегося пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек были госпитализированы после взрыва в Таганроге.

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Число раненных при взрыве в турецком порту увеличилось до 10

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