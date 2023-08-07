«Отдал жизнь искусству»: живописец Любавин назвал смерть коллеги Устинова утратой для страны

Иллюстратор детских книг скончался на 87-м году жизни.

Народный художник РФ, председатель Комиссии по живописи Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Анатолий Любавин назвал смерть иллюстратора Николая Устинова большой потерей для страны. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам собеседника, с Устиновым он познакомился давно. При жизни тот был доброжелательным и удивительным человеком со светлым чувством юмора — каким же еще мог быть иллюстратор детской литературы?

«Конечно, это большая потеря для Союза художников и всей страны. Нам его будет не хватать. Как человека, который отдал всю свою жизнь искусству», — прокомментировал он.

Любавин отметил, что рисунки иллюстратора несут воспитательную и образовательную ценность для подрастающих поколений.

Устинов иллюстрировал книги для «Детской литературы», «Малыша», «Художника РСФСР» и оформлял знаменитые детские журналы и газеты. Работал он не только в России, благодаря чему известен и за границей.

Художник умер в своей квартире в Москве. По данным 5-tv.ru, предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

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