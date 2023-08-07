«Наступила на руку»: эпатажный блогер Света Яковлева напала на снимавшего ее фаната

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 188 0

Эпатажный блогер Света Яковлева напала на снимавшего ее фаната

Фото, видео: Instagram* / mtvsvetavip; 5-tv.ru

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Поклонник хотел сделать снимок с интернет-знаменитостью, о чем потом пожалел.

В Москве мужчина заявил в полицию о том, что его избила интернет-знаменитость — королева эпатажа Светлана Яковлева. По его словам, ей не понравилось, что он без разрешения захотел ее сфотографировать.

«Я ехал в центр. <…> По пути услышал знакомый голос. Повернулся, посмотрел, увидел, что это Светлана Яковлева. Решил подойти к ней с целью — „сделать селфи“», — рассказал пострадавший Илья корреспонденту 5-tv.ru.

Однако звездная дива отказала ему.

«И я решил просто заснять ее на видео. Я не скрывал, что я снимаю. Просто кусочек видео хотел снять. Она была в своем привычном образе, в красивой одежде. Узнаваемая, в общем. Поэтому ничего плохого не было бы, если бы я заснял ее», — прокомментировал фанат.

Но не тут-то было. Заметив это, Яковлева накинулась на мужчину и несколько раз ударила по лицу и рукам.

«У меня упал телефон на пол. Я стал его поднимать, она наступила мне на руку», — пожаловался мужчина.

Как итог, у пострадавшего ушиб руки и синяки на теле. Травмы мужчина зафиксировал в больнице, после чего обратился в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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