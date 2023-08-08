Огненная стихия: как в Якутии борются с природными пожарами

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Природные пожары охватили Якутию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

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Пламя бушует на более 125 тысяч гектаров.

Больше тысячи человек и десятки единиц техники в эти минуты борются с сильнейшими природными пожарами в Якутии. В республику также направили подкрепление из других регионов страны.

К сожалению, очаги есть даже в тех местах, куда ни техника не доедет, ни человек не дойдет — там вся надежда только на авиацию. Удастся ли остановить огонь, выяснял корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарные в Якутии заходят в самое пекло для спасения ситуации в регионе.

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