В Анталье ужесточат контроль за сдачей туристам квартир в аренду

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Жителей турецкой провинции обяжут сообщать властям о том, что решили поселить у себя путешественников.

В Анталье ужесточат контроль за сдачей туристам квартир в аренду

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Власти Антальи будут уделять особое внимание сдаче туристам квартиру в аренду без уведомления об этом, сообщил РИА Новости источник в руководстве турецкой провинции.

При этом, по его словам, власти не намерены устраивать рейды или проверки. Однако, если житель Турции не уведомит о том, что решил сдать туристу квартиру в аренду, то его могут привлечь к ответственности за уклонение от выплаты налогов.

Между тем стало известно, что летом 2023 года Турция впервые вошла в ТОП-5 стран, отдых в которых обходится дороже всего туристам из России. В АТОР уже констатировали снижение спроса на путевки из-за роста цен на отдых. Однако курорты страны все еще остаются направлением «номер один» для российских туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Абхазии, начиная с 2 августа 2023 года, в 20 раз выросли штрафы за неприличный внешний вид в общественных местах.

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