МВД предупредило о новой тактике мошенников по вовлечению в диверсии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 301 0

МВД: мошенники с Украины склоняют пожилых россиян к диверсиям

МВД предупредило о новой тактике мошенников по вовлечению в диверсии

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Россиянам продолжают поступать звонки с Украины, но появилась новая схема.

Мошенники, звонящие россиянам с территории Украины, начали использовать новую тактику по вовлечению в диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что гражданам сообщают о похищенных средствах и предлагают либо отомстить аферистам, либо угрожают убийством родных и близких.

«Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Основными жертвами становятся люди пожилого возраста, которых используют для создания инфоповодов. В МВД призвали россиян внимательно относиться к звонкам и сообщениям, в которых есть призывы совершить какие-либо противоправные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия.

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