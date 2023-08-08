МВД предупредило о новой тактике мошенников по вовлечению в диверсии

Россиянам продолжают поступать звонки с Украины, но появилась новая схема.

Мошенники, звонящие россиянам с территории Украины, начали использовать новую тактику по вовлечению в диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что гражданам сообщают о похищенных средствах и предлагают либо отомстить аферистам, либо угрожают убийством родных и близких.

«Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Основными жертвами становятся люди пожилого возраста, которых используют для создания инфоповодов. В МВД призвали россиян внимательно относиться к звонкам и сообщениям, в которых есть призывы совершить какие-либо противоправные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия.