«Перспективный парнишка»: 67-летний Ефим Шифрин похвастался мускулами

Тело знаменитого артиста вызывает восхищение не только у женщин.

Российского эстрадного артиста Ефима Шифрина засняли в спортивном зале. Мускулы актера впечатляют. Фотографии были размещены сайтом utro.ru.

В материале отмечается, что в свои 67 лет Шифрин — настоящий пример для подражания. Он регулярно занимается спортом и выбрал для этого элитный фитнес-клуб в Москве. Также знаменитость обратился к услугам тренера. Именно он и опубликовал в своей социальной сети фото Шифрина.

«Перспективный парнишка… далеко пойдет», — пишет про артиста мужчина в личном блоге.

На снимке Шифрин мерится с тренером мускулами. Он не теряется на фоне профессионального атлета, а выглядит также подтянуто и рельефно, не смотря на свой возраст.

Шифрин начал усилено заниматься спортом после 40 лет. Артист признавался, что не доволен своим стройным телом. Сначала бодибилдинг стал его увлечением, но после превратился в стиль жизни. Спустя некоторое время отражение в зеркале начало радовать Шифрина. На его успехи обратили внимание и в Федерации бодибилдинга и фитнеса. Артисту вручили диплом за пропаганду здорового образа жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что бездетный Ефим Шифрин показал свою внучку-модель.