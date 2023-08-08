Переполох в яхт-клубе: обыски прошли на Крестовском острове в Петербурге

Эфирная новость 38 0

Шесть катеров арестовали в яхт-клубе на Крестовском острове в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В связи с чем правоохранители проводят расследование?

Шесть катеров арестуют в яхт-клубе у Крестовского острова в Петербурге. Выяснилось, что маломерные суда использовались в коммерческих целях незаконно.

Это показала проверка транспортной прокуратуры и Следственного комитета — с обыском на объект они пришли сегодня утром. Расследование проводится в связи с инцидентом на Петровском фарватере Финского залива 21 июля.

Небольшой катер начал тонуть и подавать сигналы, на борту также находился человек без сознания. Однако на призывы о помощи откликнулась только проплывавшая мимо парусная лодка.

Служба спасения прибыла на место инцидента спустя почти час. Правоохранители выясняют детали инцидента, уголовное дело возбуждено по факту затопления яхты и гибели человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что яхта с пассажирами на борту получила пробоину у берегов Крыма.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:34
Мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС и ООН во въезде в страну
15:30
«Это пожизненно»: известный шансонье Жека раскрыл правду о смерти жены
15:23
Переполох в яхт-клубе: обыски прошли на Крестовском острове в Петербурге
15:13
Пропавшая в Екатеринбурге женщина с ребенком уехала к другому мужчине
15:00
Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
14:46
Ударили по мирным: ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Продюсер Пудовкин резко вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия Лады Дэнс
Мэр Димитровграда Большаков задержан со стрельбой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео