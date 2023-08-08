Переполох в яхт-клубе: обыски прошли на Крестовском острове в Петербурге

В связи с чем правоохранители проводят расследование?

Шесть катеров арестуют в яхт-клубе у Крестовского острова в Петербурге. Выяснилось, что маломерные суда использовались в коммерческих целях незаконно.

Это показала проверка транспортной прокуратуры и Следственного комитета — с обыском на объект они пришли сегодня утром. Расследование проводится в связи с инцидентом на Петровском фарватере Финского залива 21 июля.

Небольшой катер начал тонуть и подавать сигналы, на борту также находился человек без сознания. Однако на призывы о помощи откликнулась только проплывавшая мимо парусная лодка.

Служба спасения прибыла на место инцидента спустя почти час. Правоохранители выясняют детали инцидента, уголовное дело возбуждено по факту затопления яхты и гибели человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что яхта с пассажирами на борту получила пробоину у берегов Крыма.