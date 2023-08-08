«Не интересуют женщины»: Прохор Шаляпин рассказал о планах на личную жизнь

Приоритеты эпатажной знаменитости резко изменились. Почему он решил взять «отпуск» от общения с прекрасным полом и когда он закончится?

Певец Прохор Шаляпин признался, что его больше не интересуют женщины. Артист хочет пожить «для себя» в свободе от отношений и отдохнуть от обязанностей перед партнером. Об этом он рассказал в интервью изданию Леди Mail.ru.

«В данный момент меня не интересуют женщины, никакие — ни постарше, ни помоложе. Я в отпуске от любовных приключений», — прокомментировал Шаляпин.

Звезда российского шоу-бизнеса не знает, как скоро он сможет вернуться к поиску спутницы жизни. Сейчас ему хочется другого — покоя и тишины в доме. Возможно так, считает он, ему удастся достигнуть душевного равновесия.

Прохор Шаляпин к своим 39 годам был трижды женат. И каждый раз его избранница вызывала фурор у общественности. В 18 лет он заключил брак с 36-летней женщиной. После он, вопреки мнению матери, сделал предложение Ларисе Копенкиной, которая была старше его на 28 лет. Не смотря на слова о настоящей любви, пара рассталась через два года. Третий штамп в паспорте у него остался после отношений с Татьяной-Клаудией Дэвис. Их разница в возрасте составила девять лет.

Известно также, что у Шаляпина был роман с экс-супругой Армена Джигарханяна — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также его связывали романтические узы с российской актрисой Анной Калашниковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сети появилось провокационное фото полностью голого Прохора Шаляпина.