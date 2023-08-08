Внезапная развязка: Вовк рассказала, как пыталась найти могилу бывшего мужа

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 28 0

Вовк рассказала, что ее второго мужа кремировала сожительница

Внезапная развязка: Вовк рассказала, как пыталась найти могилу бывшего мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Что случилось с ее экс-возлюбленным после смерти?

В 2016 году скончался бывший супруг народной артистки России Ангелины Вовк чех Индржих Гетц. При этом она не смогла присутствовать на его похоронах и потому не знала местоположение его могилы, передает StarHit.

Однако недавно телеведущая выяснила, что жила в абсолютном неведении относительно судьбы своего экс-избранника, который перед своей смертью пообещал ей встречу на небесах.

«Для меня это была последняя любовь. Да, после Индржиха у меня были мужчины, с которыми, мне казалось, можно построить отношения, но они не выдерживали сравнения с моим вторым мужем. Даже с первым сравнения не выдерживали, а со вторым тем более», — признавалась звезда.

Через несколько лет после его смерти она, преисполнившись решимости найти место захоронения, отправилась с цветами на местное чешское кладбище. Но там артистку постигло разочарование, создав в этой истории неожиданную развязку.

Оказалось, что после расставания Гетц вплоть до кончины жил с другой женщиной. После смерти она кремировала его, забрав прах домой — однако Вовк отказалась ехать к ней, чтобы увидеть памятный предмет.

«Вряд ли он ее сам просил об этом. Наверное, она так сильно его любила, что не захотела расставаться и после ухода. Может быть, у них сложились такие отношения. Потому что он был мужчиной великолепных качеств», — предположила Вовк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Вовк работала манекенщицей в юности.

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