Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

235 тысяч тонн поступит двумя партиями с 15 сентября по 15 октября.

Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на покупку 235 тысяч тонн российской пшеницы. Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

Зерно поступит из России в Египет в период с 15 сентября по 15 октября двумя партиями. Первая партия будет составлять 175 тысяч тонн, ее доставят до 30 сентября. Вторая партия планируется объемом в 60 тысяч тонн, ее доставят в последующие две недели.

Поставки российской пшеницы в Египет за год уже превысили восемь миллионов тонн, несмотря на то, что Евросоюз всячески препятствовал экспорту. Такой объем зерна наглядно показывает, кто на самом деле помогает африканцам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США пытаются решить вопрос зерновой сделки с Россией.

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