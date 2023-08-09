«Надежды нет»: генералы США забыли про Украину и боятся российских АПЛ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: генералы США обеспокоены угрозой российских АПЛ

«Надежды нет»: генералы США забыли про Украину и боятся российских АПЛ

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

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У России в арсенале есть беспилотный подводный флот, способный нести ядерное оружие.

Генералы США уже и думать забыли про Украину, гораздо больше их волнуют российские атомные подводные лодки. Об этом сообщил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью Redacted.

«Они перестали говорить о поражении России от Украины. О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США», — заявил эксперт.

Он также отметил, что Москва уже превзошла Вашингтон, потому что у нее есть на вооружении беспилотный подводный флот, который в теории способен нести ядерное оружие. Америка пока не может предотвратить эти возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВС РФ за четыре месяца украинского контрнаступления полностью лишили Незалежную средств ПВО.

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