«Полное разрушение»: в США раскрыли, что Россия недавно уничтожила на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 234 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ за четыре месяца лишили Украину средств ПВО

«Полное разрушение»: в США раскрыли, что Россия недавно уничтожила на Украине

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские военные успешно расчистили себе дорогу на пути к решению задач СВО.

Российская армия нанесла разрушительный удар по системе обороны Украины, что спровоцировало большие потери в рядах ВСУ. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в недавнем интервью.

«То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военный эксперт уточнил, что ВС РФ практически оставили ВСУ без систем противовоздушной обороны. Теперь воздушное пространство в зоне СВО открыто для российской авиации, а Киев не в силах дать отпор. Более того, ни США, ни НАТО не в силах помочь ему, отметил Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание, что разрекламированные системы западного производства Patriot не помогли украинским нацистам остановить российские атаки с воздуха. За отсутствием эффективных систем ПВО боевики ВСУ стали легкой добычей для ВС РФ.

«Русские наносят катастрофические потери ВСУ», — резюмировал Ларри Джонсон.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют запасы советских танков после потери западных.

Тема:
Спецоперация
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