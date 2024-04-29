Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы

В течение месяца посетители парка на Поклонной горе смогут ознакомиться с образцами военной техники, завоеванной российскими бойцами на полях СВО.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Парк Победы готовится к открытию выставки трофейных боевых машин. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.
Посетители парка на Поклонной горе смогут увидеть бронетехнику, поставленную НАТО для украинской армии. Российские военнослужащие обезвредили танки, бронетранспортеры и другие боевые машины, а затем доставили их на позиции ВС РФ, где над ними поработали бойцы ремонтных подразделений.
Всего в экспозиции буду представлены более 30 образцов военной техники из 12 западных стран. В их числе БМП Bradley, бронеавтомобиль International MaxxPro, БМП Marder, БМП CV90 и украинский танк Т-72. Также накануне на Поклонную гору доставили немецкий танк Leopard, который российским бойцам удалось захватить в результате ожесточенных боев за Авдеевку.
Кроме того, на выставке продемонстрируют зарубежное стрелковое оружие, карты и снаряжение, которое используют украинские боевики.
Посетители выставки смогут не только осмотреть образцы трофейной техники, но и узнать их тактико-технические характеристики, а также места, где они были подбиты.
Выставка откроется 1 мая и будет работать в течение месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны показало трофейную технику США с авдеевского направления СВО.
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