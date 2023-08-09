Утрата доверия: россияне стали реже покупать дорогие смартфоны

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«Известия»: россияне стали реже покупать дорогие смартфоны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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При этом общее количество проданных телефонов за полгода выросло почти на два миллиона.

Продажи дорогих смартфонов в России снизились на 20%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка гаджетов.

Основные причины, считают эксперты, связаны с тем, что покупатели перестали доверять технике из недружественных стран. Пользователи опасаются утечки персональных данных и возможной массовой блокировки таких аппаратов.

Чаще спросом стали пользоваться более дешевые модели. За первые шесть месяцев продали около пяти миллионов смартфонов стоимостью до 8,5 тысячи рублей.

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время реализация гаджетов дороже 18 тысяч рублей в первом полугодии упала почти на треть.

Как отмечают эксперты, общее количество проданных телефонов за полгода выросло почти на два миллиона. А вот в денежном выражении показатель снизился на четыре миллиарда рублей. При этом свой выбор пользователи гаджетов все чаще делают в пользу китайской техники.

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