Якутию накрыл дым от масштабных лесных пожаров

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Из-за едкого смога жители Якутска стараются плотнее закрывать окна.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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В Якутии не прекращается борьба с лесными пожарами, в огне — гектары леса. Осложняют тушение сухая погода и сильный ветер.

По данным МЧС, самая сложная ситуация — в Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах, где тушат 76 очагов. Дым от пожаров накрыл более десятка населенных пунктов.

В густой пелене и столица республики. Из-за едкого смога жители Якутска стараются плотнее закрывать окна и без надобности не выходить на улицу.

«С Хабаровскаого края, с Амурской области воздушная масса, через Усть-Майский район, где дым от наших лесных пожаров — все это смешалось. Эта масса двигается до Якутска, и вплоть до Ленского района это все протягивается», — сказал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

По данным специалистов, есть большая вероятность, что дым от лесных пожаров может продержаться в Якутске до конца недели.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Якутии борются с природными пожарами.

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