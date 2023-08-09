Путин провел встречу с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Беседа чиновников состоялась в среду, 9 августа, в Кремле.

В частности, они затронули темы выплат мобилизованным жителям Тверской области, газифицирования региона, а также транспортной инфраструктуры. Так, по словам Руденей, обход трассы М-11 вокруг Твери будут запущен в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин оценил ситуацию с промышленностью в России.