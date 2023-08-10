Опекун шестилетнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильнике

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 30 0

О жутких подробностях дела рассказал источник, близкий к следствию.

Опекун шестилетнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильнике

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Опекуну погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга Веронике Наумовой несколько месяцев удавалось прятать тело приемного ребенка в морозильной камере, сообщил порталу URA.RU источник.

Это большая морозильная камера по типу тех, что используются в продуктовых магазинах. По предварительной информации, она была установлена под полом первого этажа квартиры обвиняемой.

На допросах Наумова по-прежнему отрицает свою вину и обвиняет в убийстве Далера его родную сестру. По ее словам, она не избавлялась от тела мальчика из любви и жалости к нему.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд избрал меру пресечения заведующей детсадом, который посещал убитый в Екатеринбурге мальчик.

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Опекун шестилетнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильнике

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