Опекун шестилетнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильнике

Опекуну погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга Веронике Наумовой несколько месяцев удавалось прятать тело приемного ребенка в морозильной камере, сообщил порталу URA.RU источник.

Это большая морозильная камера по типу тех, что используются в продуктовых магазинах. По предварительной информации, она была установлена под полом первого этажа квартиры обвиняемой.

На допросах Наумова по-прежнему отрицает свою вину и обвиняет в убийстве Далера его родную сестру. По ее словам, она не избавлялась от тела мальчика из любви и жалости к нему.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд избрал меру пресечения заведующей детсадом, который посещал убитый в Екатеринбурге мальчик.