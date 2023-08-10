На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы из ЛНР

Есть дети, которым нужны деньги не только для того, чтобы пойти в школу, они бы и хотели, но сначала нужно просто спасти их жизнь. Сегодня героиней нашего традиционного Дня Добрых Дел на Пятом канале становится маленькая Лиза из ЛНР, уже год она с мамой живет в Москве и старается, как может, справиться со своими диагнозами, главный из которых — ДЦП.

Девочка уже перенесла операцию на ногах, но сейчас ей нужен большой курс реабилитации, а еще дорогостоящие корсеты — на все требуется один миллион 225 тысяч рублей.

Таких денег у семьи точно нет — у Лизы только мама, которая сутками ухаживает за ребенком. Но помочь можем мы с вами — достаточно отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Каждое движение ног требует от Лизы больших усилий. Девочке пять лет, но она не может ходить. С самого рождения девочку буквально вытаскивали с того света — она провела месяц в реанимации на ИВЛ. Врачи давали неутешительные прогнозы.

«Они говорят тут ноль, просто ноль, ребенок не выживет, шанса ни единого. Я тогда вообще была в таком шоке. Вы можете вообще смело оставлять в детдоме там, сдать. Но для меня это вообще тоже, я не могу понять, как можно своего ребенка, какой бы он ни был, отдать», — со слезами говорит мама Лизы Комаровой.

Домой Татьяна с Лизой вернулись только через 3 месяца после рождения. Девочке поставили диагноз аутизм. А в полтора года — ДЦП. Узнав об этом, муж Татьяны ушел, оставив ее с тяжело больной дочерью.

Татьяна признается — всю жизнь ей с дочерью помогают неравнодушные люди. Кто-то словом, а кто-то делом. Вот и сейчас верят — им обязательно помогут, и уже через год Лиза сможет ходить самостоятельно.