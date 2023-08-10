Худший сторож: ретривер из США решил поиграть с нагрянувшим к нему вором

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Ретривер из Сан-Диего не смог защитить от вора велосипед хозяина

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / Alfred Schauhuber; 5-tv.ru

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В комментариях к видео пользователи просят владельца животного не наказывать его.

В Соединенных Штатах живет худший сторожевой пес в мире. Так пользователи соцсетей в шутку назвали упитанного золотистого ретривера из Сан-Диего, ставшего героем видео, которое быстро стало вирусным.

В гараж дома, где живет собака, пробрался грабитель. Он забрал электрический велосипед стоимостью 1300 долларов и уже собрался на нем уезжать.

В этот момент и появился ретривер — вместо того, чтобы отстоять хозяйское имущество, он проявил полнейшее дружелюбие. Пораженный вор поиграл с собакой, потрепал ее по загривку на прощание, и со словами «Твой хозяин должен научиться не оставлять гараж открытым» укатил на чужом велосипеде. В комментариях к видео пользователи просят владельца животного не наказывать его.

Ранее 5-tv.ru писал, почему одни выбирают кошек, а другие — собак.

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