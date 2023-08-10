В лесополосе Свердловской области нашли тело школьницы, пропавшей два дня назад

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 490 0

Девочка сошла с электрички, отправила сообщение своему молодому человеку и перестала выходить на связь. Обнаружили ее уральские полицейские, но слишком поздно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nazar Furyk; Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области; 5-tv.ru

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Сыщики нашли тело девятиклассницы, которая пропала вечером 8 августа, в лесополосе Каменска-Уральского. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Свердловской области.

О пропаже девочки 9 августа заявила в полицию ее мама. Уточняется, что дочь она воспитывает одна. В рамках следственных действий было установлено, что девочка накануне возвращались на электричке из Екатеринбурга в область. В город выпускница девятого класса ездила, чтобы подать документы в педагогический колледж. Девочка сошла с общественного транспорта, успела отправить видеосообщение своему молодому человеку и пропала.

В ходе розыскных мероприятий тело подростка было обнаружено в небольшом овраге, который расположен в 10-20 метрах от пролегающей вдоль лесополосы тротуарной дороги. Примечательно, что недалеко от места происшествия есть кафе, однако в тот злополучный день заведение не работало.

Сейчас полиция прочесывает лес с целью обнаружения телефона девочки. Других подробностей о загадочном убийстве несовершеннолетней пока нет. Они устанавливаются.

Начальник пресс-службы Валерий Горелых обратил внимание на то, что информация ряда СМИ об обнаружении выпускницы в колодце является недостоверной. Он также подчеркнул, что девочка ранее из дома не уходила и не состояла на учетах.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшую в Белгородской области девушку обнаружили мертвой на кладбище.

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