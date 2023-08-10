В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 14 0

Он распространяется быстрее предшественников.

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения были зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

Отмечается, что он распространяется быстрее предшественников.

Днем ранее, 9 августа, стало известно, что в Индии был обнаружен новый подвариант COVID-19 под названием Eris. Новый штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон», впервые о нем стало известно в марте 2023 года. Первый случай инфицирования был выявлен в июле в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти в 50% стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 авг
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
15 июл
«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни
14 июл
На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса
24 июн
США не смогли доказать, что пандемия коронавируса началась в лаборатории Уханя
14 июн
Представитель ВОЗ в РФ: самые большие потери во время пандемии — потеря жизней медиков
1 июн
Стало известно, какой ущерб причинила пандемия экономике России
27 мая
Вакцинная коррупция: как Урсула фон дер Ляйен и ее муж наживаются на европейцах
15 мая
Публикация данных по COVID-19 перейдет с ежедневного на еженедельный режим
5 мая
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
25 апр
«Счастливая гипоксия»: пульмонолог перечислил основные признаки постковида
+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Граница на замке: как российские бойцы защищают Белгородскую область от боевиков
11:53
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»
11:52
«Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
11:46
Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией
11:41
Блогера Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
11:33
Энергоблок Запорожской АЭС переведут в состояние «горячий останов»

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Мощная поддержка: фанаты из разных стран оборвали телефон менеджера Лады Дэнс
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку