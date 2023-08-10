ВОЗ заявила о стремительном распространении варианта коронавируса «Эрис»

При этом впервые его выявили в феврале текущего года.
Фото: www.globallookpress.com / Liu Kun
Сегодня в мире быстрыми темпами распространяется новый вариант коронавируса «Эрис». Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Уточняется, что впервые его выявили в феврале текущего года. Уже в июле ВОЗ определила данный вариант и его дочерние линии как представляющий интерес. При этом риск заражения им для населения пока расценивается как низкий, несмотря на его распространенность.
Днем ранее, 9 августа, стало известно, что в Индии был обнаружен новый подвариант COVID-19 под названием Eris. Новый штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон». Первый случай инфицирования был выявлен в июле и в Великобритании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис».
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