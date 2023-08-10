Плохо сплю: звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина отказалась от диет

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина отказалась от диет

Плохо сплю: звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина отказалась от диет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Как знаменитости удается поддерживать форму?

Актриса Юлия Такшина рассказала, как она пытается держать себя в форме. Так, звезда «Не родись красивой» отказалась от диет еще давно.

Оказалось, что все дело в работе — знаменитость не может отказаться от вредной пищи из-за того, что она помогает ей функционировать в тяжелом графике. А быть голодным во время работы, как отмечается, очень тяжело. Но при этом Такшина рассказала порталу Леди Mail.ru, что придерживается одного правила.

«В еде себя особо не ограничиваю, единственное — стараюсь не есть после 18:00. Не потому, что боюсь поправиться, а так как плохо сплю, если у меня полный желудок», — призналась актриса.

Однако спортом звезда не занимается. Сейчас у нее идут съемки нового проекта — в силу специфики роли она прибегает к тяжелым физическим нагрузкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такшина рассказала, какой будет свекровью.

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
«У меня есть мечта»: композитор Майский хочет открыть молодежный центр в Донецке
16:19
Microsoft перестанет продлевать лицензии российским клиентам после 30 сентября
16:16
«Ядерная зима будет теплой»: что ждет человечество после атомной бомбардировки
16:14
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
16:05
Плохо сплю: звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина отказалась от диет
15:57
Германия в ближайшее время объявит о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Посторонний человек: почему приемная дочь Васильевой может лишиться наследства
Умерла актриса Ита Эвер, сыгравшая роль мисс Марпл в «Тайне «Черных дроздов»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку