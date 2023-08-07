Ученики средней школы будут изучать историю по новым учебникам с 2024 года

Новые учебники по истории будут готовы для учеников с пятого по девятый классы к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС.

Он напомнил, что дорожные карты по этому вопросу были утверждены в декабре прошлого года. По словам Мединского, в новых учебниках были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.

«Полностью переработаны, переписаны разделы 70-е, 80-е, 90-е и нулевые годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в расписании российских школ появится предмет «Основа безопасности и защита Родины».