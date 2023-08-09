«Осадочек останется»: певица Штурм высказалась о скандале с хирургом Хайдаровым

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 48 0

Певица Штурм заявила, что хирургу Хайдарову вряд ли удастся обелить себя

«Осадочек останется»: певица Штурм высказалась о скандале с хирургом Хайдаровым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Что знаменитая артистка думает об этой ситуации?

Певица Наталья Штурм высказалась о конфликте ряда звезд с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Так, она подчеркнула, что не слышала о нем до появления его имени в СМИ.

«Даже если он в итоге выбелит свою профессиональную репутацию — осадочек останется», — цитирует Штурм издание Газета.ру.

Звезда подчеркнула, что не обратилась бы к Хайдарову за услугами, даже если бы он остался единственным специалистом в мире.

Скандал между певицей Славой и хирургом Хайдаровым развернулся после заявления артистки. Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции.

Хайдаров в ответ заявил, что вмешательство было выполнено профессионально. Последствия, предположил он, могли появиться из-за несоблюдения рекомендаций в период реабилитации.

Хирургу доверяли свои тела многие звезды российского шоу-бизнеса. Его услугами пользовались Любовь Успенская, Гоар Аветисян, Инстасамка, Дава и Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава требовала денежную компенсацию у Хайдарова за асимметричную грудь.

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