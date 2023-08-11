Избитая жена бывшего бойфренда Волочковой просит вернуть его в семью из СИЗО

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 37 0

Анастасия Кондрачук заявила, что простила Сергея Кузнецова и готова сделать все для его освобождения.

Избитая жена бывшего бойфренда Волочковой просит вернуть его в семью из СИЗО

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Жена Сергея Кузнецова, бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, простила его и жаждет воссоединения. В мае мужчина избил свою супругу Анастасию Кондрачук во время ссоры. Женщина обратилась в полицию с заявлением, сейчас драчун находится в СИЗО в ожидании приговора. В интервью изданию Starhit.ru она заявила, что готова продолжать совместную жизнь и бороться за освобождение избранника, ведь у них большая и взаимная любовь.

«Я Кондрачук Анастасия Михайловна, супруга Кузнецова Сергея Анатольевича. В мае этого года у нас с ним произошел конфликт с мужем, он меня побил, нанес тяжкие телесные повреждения. Я его простила сразу же, в тот же момент, прощаю и сейчас. Очень хочу, чтобы закон его оправдал тоже… Услышали мою позицию и вернули мужа в семью», — говорит жена Кузнецова в видеообращении в соцсетях.

Громким делом на стороне Кондрачук занимается адвокат Александр Бенхин. В его практике не раз случались сгоряча написанные заявления в полицию, однако в случае с избиениями просто простить агрессора недостаточно. Закон не допускает примирения сторон в делах, связанных с нанесением тяжкого время здоровью. Так что номинально Кузнецова судит государство, а слова побитой супруги не имеют юридического веса.

Бенхин считает, что в семье действительно царит любовь, а экс-бойфренд Волочковой просто оступился. Это было первое серьезное правонарушение Кузнецова, так что суд, вероятно, может выбрать ему более мягкое наказание — без отбывания тюремного срока. Заседание состоится 14 августа, будет решаться вопрос о продлении меры пресечения. И если его поместят под домашний арест и выпустят из СИЗО — это будет хороший знак. Как правило, после этого свободы не лишают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова прокомментировала скандал с участием бывшего любовника.

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