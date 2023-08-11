Все на фронт? Украина планирует запретить выезд подростков из страны
На Украине хотят запретить выезд из страны подросткам до 18 лет
Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus Brandt; 5-tv.ru
Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан.
Украина готовится ввести запрет для подростков на выезд из страны. Такой законопроект был сегодня внесен в Верховную Раду.
Если документ примут, то молодые люди, достигшие 16 лет не смогут уехать заграницу, причем даже в сопровождении родственников. Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан. Люди уверены — власти просто не хотят выпускать потенциальных бойцов ВСУ.
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