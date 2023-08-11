Все на фронт? Украина планирует запретить выезд подростков из страны

Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан.

Украина готовится ввести запрет для подростков на выезд из страны. Такой законопроект был сегодня внесен в Верховную Раду.

Если документ примут, то молодые люди, достигшие 16 лет не смогут уехать заграницу, причем даже в сопровождении родственников. Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан. Люди уверены — власти просто не хотят выпускать потенциальных бойцов ВСУ.