Все на фронт? Украина планирует запретить выезд подростков из страны

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На Украине хотят запретить выезд из страны подросткам до 18 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus Brandt; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление

Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан.

Украина готовится ввести запрет для подростков на выезд из страны. Такой законопроект был сегодня внесен в Верховную Раду.

Если документ примут, то молодые люди, достигшие 16 лет не смогут уехать заграницу, причем даже в сопровождении родственников. Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан. Люди уверены — власти просто не хотят выпускать потенциальных бойцов ВСУ.

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Украинское контрнаступление
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