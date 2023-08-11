«Будут премьеры»: в России представят бронеавтомобили «Титан» и «Зубило»

Одна из них будет беспилотной.

На форуме «Армия-2023» представят новинки российской военной техники, в том числе новые бронеавтомобили для штурмовых групп. Об этом РИА Новости рассказали на предприятии АО «Ремдизель».

«В этом году на нашем стенде на «Армии» будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — говорится в сообщении.

Уточняется, что машина «Зубило» предназначена для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также для зарядки радиостанций и квадрокоптеров. «Титан» же будет помогать выполнять свои задачи десантникам, разведке и спецназу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне специальной военной операции на Украине.