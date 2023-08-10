Российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне СВО

Российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он уточнил, что данное обмундирование способно останавливать снайперские пули НАТО калибра 8,6 миллиметра. Весит бронежилет около 11-12 килограммов. В ходе испытаний он показал свою эффективность, а бойцы «остались довольны» после тестирования в ходе спецоперации.

«Керамическая плита выдержала такое попадание. Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны и сдаются», — уточнил Артяков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» будет повышена.