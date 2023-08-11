Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Не так давно россиян предупреждали о новой схеме мошенников, которые звонят с Украины.

Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб в России

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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Украинские спецслужбы, включая Главное управление разведки и Службу безопасности, имеют свою сеть на территории России. В этом признался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Имеют достаточно эффективную сеть в России», — сказал он в интервью украинскому телеканалу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники, звонящие россиянам с территории Украины, начали использовать новую тактику по вовлечению в диверсии. Основными жертвами становятся люди пожилого возраста, которых используют для создания инфоповодов.

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