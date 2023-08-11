«Абсолютно простой человек»: Бабаян проводил в последний путь Володарского

Главный редактор «Говорит Москва» подчеркнул, что за свою жизнь он встречал только двух всероссийски известных работников радио. Среди них были и Леонид Вениаминович.

В зале прощания ЦКБ № 1 прошла траурная церемония прощания с ведущим радиостанции «Говорит Москва», переводчиком и звездой видеопроката 90-х годов Леонидом Володарским. Мужчина скончалася в возрасте 73 лет.

Проститься с ним пришли родственники, коллеги, деятели культуры и искусства. Среди них оказался и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Когда я стал главным редактором „Говорит Москва“, он пришел ко мне знакомиться. Он заходит и говорит: „Хочу познакомиться с легендарным журналистом“. Я говорю: „Вы, наверное, что-то перепутали. Мне кажется, что легендарный человек в этой комнате только один, и это — вы“. Тогда я сказал это абсолютно искренне. И так оно и есть», — поделился с 5-tv.ru воспоминаниями журналист.

По словам Бабаяна, несмотря на то, что Володарский работал на радио и слушатели не видели его лица, он был узнаваемым.

«Я за всю свою журналисткую карьеру видел только двух человек, которые работали на радио, но которые были просто мегапопулярными и абсолютно узнаваемыми. Причем их знали на территории всего Советского Союза», — отмечает Бабаян.

Его знали все, начиная с рабочего класса и заканчивая пролетариатом.

«Это был абсолютно простой человек. Он был очень легкий», — заявил главный редактор «Говорит Москва».

Известно, что Володарский долго болел. По предварительной информации, фатальным ударом по его здоровью стало воспаление легких.

Всероссийскую популярность ему принесли в первую очередь переводы зарубежных фильмов. Ими он заинтересовался еще в конце 60-х годов прошлого столетия. За 30 лет сотрудничества Володарский перевел более пяти тысяч картин. Особенностью был голос, которым он начитывал русский текст. Многие думали, что он специально сидел у микрофона с прищепкой на носу, чтобы его никто не узнал и не вызывал на допрос. Однако легенда разрушилась после того, как стало известно, что в юности Володарский получил травму носа.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Пономарев рассказал, каким Володарский был в жизни.