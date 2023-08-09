«Один на миллион»: актер Пономарев рассказал, каким Володарский был в жизни

Новость о смерти легендарного переводчика зарубежных фильмов конца 80-х — начала 90-х стала ударом для всего российского цеха мастеров дубляжа.

Актер дубляжа, диктор Сергей Пономарев всего один раз в жизни встречался с умершим 8 августа легендарным журналистом и переводчиком Леонидом Володарским, но запомнил эту встречу на всю жизнь. О том, что произвело на него столь сильное впечатление, Пономарев рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Очень умный, скромный и вдумчивый человек. Это была короткая, буквально на две минуты, встреча, но она запомнилась, тем более что я смотрел на него, как на человека из моей юности. Он один из тех, кто познакомил меня с зарубежным кинематографом — французским, американским кино. Это был уникальный голос, уникальный переводчик-синхронист. Таких людей один на миллион», — поделился актер.

Пономарев признался, что при встрече с Володарским хотел подойти к нему и сказать стандартную фразу о том, что вырос на переведенных и озвученных им фильмах, но удержался, боясь показаться бестактным.

«Но мне кажется, по тому короткому общению, что у нас было, что он бы не обиделся, а отнесся к этому с теплотой и добротой. Таких людей достаточно мало встречаешь в жизни, которые сразу, с первых минут, располагают к себе, и ты понимаешь, что это человек, с которым неимоверно приятно общаться», — отметил Пономарев.

Он добавил, что новость о смерти Володарского стала ударом для всего российского цеха мастеров дубляжа. Умерший журналист был его легендой и так или иначе повлиял на всех, кто работает в этой сфере.

«Таких уникальных голосов, такого уникального звучания больше нет. От нас уходят люди, которые звучат так, что ты с первых секунд их узнаешь, улыбаешься, вспоминаешь связанные с этим голосом моменты. В нашем цеху никто не избежал его влияния. Все его так или иначе знали, если не лично, то по его работам», — сказал актер.

Леонида Володарского доставили в больницу 4 августа с подозрением на воспаление легких. На следующий день он чувствовал себя сносно и даже разговаривал, а еще через день его состояние резко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Ситуацию усугубила старая травма — когда-то Володарский получил гематому головного мозга, у него часто болела правая часть тела. В последние дни она особенно его беспокоила, журналист умирал в мучениях. О смерти Володарского стало известно 8 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем на самом деле заключался секрет «фирменного» гнусавого голоса Леонида Володарского.