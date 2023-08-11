Три сценария: как будет развиваться российская экономика до 2026 года

Возможны несколько путей, не исключается и глобальный кризис.

В России разработаны три сценария развития экономики до 2026 года. Доклад об этом опубликован на официальной сайте российского Центробанка.

Специалисты рассмотрели все возможные пути и представили три:

Базовый сценарий. Он предусматривает неизменный профиль шоков. Сценарий носит название «Усиление фрагментации». Речь в нем идет об усилении санкционного давления Сценарий «Рисковый» учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе. Здесь допускается ситуация с глобальным кризисом, а также с усилением процессов деглобализации и рецессией в развитых экономиках мира.

Уточняется, что при первых двух сценариях возможна высокая инфляция и более жесткая денежно-кредитная политика в 2024–2025 годах. Между тем при третьем сценарии Центробанк видит кризис, похожий на тот, что был в 2007–2008 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санкции в отношении России сохранятся, по прогнозам Центробанка, до 2026 года.