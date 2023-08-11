Автостопом по галактике: поможет ли Луна в покорении Марса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Член РАН Петрукович: Луна поможет в будущей колонизации Марса

Автостопом по галактике: поможет ли Луна в покорении Марса

Фото: www.globallookpress.com / A. Hartl

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Станет ли спутник Земли перевалочным пунктом на пути к Красной планете?

Многие космические организации задумываются о покорении Марса, самый яркий пример — SpaceX миллиардера Илона Маска. Однако при организации экспедиций на Красную планету человечество неминуемо столкнется со множеством трудностей.

Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал изданию URA.RU, что Луна станет большой помощницей в покорении Марса.

«Луна — это только первая остановка на пути в дальний космос. Все космические страны хотят лететь на Марс. Луна — это удобное место для такой тренировки, отладки всех технологий», — рассказал специалист.

Эксперт считает, что на естественный спутник Земли можно перенести часть производства, которое связано с межпланетными путешествиями. Петрукович объяснил, что с Луны стартовать в космос легче, чем с нашей планеты.

Спутник Земли — более легкий астрономический объект, соответственно, сила тяжести там меньше. И, как бы это банально ни звучало, но с Луны просто дешевле летать, ведь затраты на топливо будут меньше.

Ранее 5-tv.ru писал, чем «Луна-25» будет заниматься на спутнике Земли.

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