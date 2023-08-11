Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа 2023 года из-за роста поставок Украине оружия и боеприпасов. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил Дмитрий Полянский — исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации.

Встреча назначена на 22:00 по времени Москвы. Дипломат также заявил, что заседание необходимо провести из-за поставок Украине крылатых ракет Taurus со стороны Германии. Ранее канцлер ФРГ заявил, что внимание их страны сосредоточено на обеспечении Киева средствами ПВО, артиллерией и танками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии предложили поставить Украине новые ракеты.