Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

16 стран-членов НАТО передали Украине боеприпасы с оружием еще до начала спецоперации.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа 2023 года из-за роста поставок Украине оружия и боеприпасов. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил Дмитрий Полянский — исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации.

Встреча назначена на 22:00 по времени Москвы. Дипломат также заявил, что заседание необходимо провести из-за поставок Украине крылатых ракет Taurus со стороны Германии. Ранее канцлер ФРГ заявил, что внимание их страны сосредоточено на обеспечении Киева средствами ПВО, артиллерией и танками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии предложили поставить Украине новые ракеты.

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