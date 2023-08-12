Мать и дочь нашли мертвыми в квартире в Иванове
Полиция зафиксировала признаки насильственной смерти.
Фото, видео: Telegram / Управление МВД России по Ивановской области / PolisIv37; Официальный канал СУ СК России по Ивановской области / su_skr37; 5-tv.ru
В квартире в городе Иваново были обнаружены тела двух женщин 1938 и 1979 годов рождения. Соответствующей новостью поделились в УМВД России по региону в Telegram-канале. Криминалисты зафиксировали на шеях погибших многочисленные колото-резаные раны.
«Погибли две женщины. Их тела, с признаками насильственной смерти, нашли сегодня в квартире на улице Красных Зорь в Иванове», — сообщили в полиции.
Отмечается, что подозреваемый в совершении уголовного преступления уже задержан. Его передали специалистам из Следственного комитета, которые в свою очередь предоставили кадры из квартиры. Мужчине грозит до 20 лет колонии. Другими подробностями в пресс-службе ведомства обещали поделиться позже.
Двоих детей затянуло в трубу потоком воды в Приморье
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реке Мульта, в Алтайском крае, нашли тело двухлетнего ребенка. Отмечается, что мать, решив искупаться, оставила сына на берегу. Однако ребенок полез в реку, и его унесло течением. Самостоятельно спасти сына женщина не смогла. Мать обратилась в спасательные службы, которые приступили к поисковой операции.
Мать и дочь нашли мертвыми в квартире в Иванове
Фото: Telegram / Управление МВД России по Ивановской области / PolisIv37
Фото: Telegram / Управление МВД России по Ивановской области / PolisIv37
Фото: Telegram / Управление МВД России по Ивановской области / PolisIv37
Фото: Telegram / Управление МВД России по Ивановской области / PolisIv37
Читайте также
94%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?