Откроют ворота в рай: Шаляпин назвал себя, Джигурду и Волочкову «святыми людьми»

По словам музыканта, получить большую славу ему мешает нежелание лицемерить.

Прохор Шаляпин рассказал о своей карьере. По словам артиста, добиться успехов и признания в шоу-бизнесе ему помог настойчивый характер и талант. Музыкант считает, что получить большую славу ему мешает нежелание быть лицемерным, передает StarHit.

«Ни одной звезды моего возраста не вижу на сцене, которую бы кто-то не поддержал. Просто об этом не рассказывают, естественно, это неудобные факты, вы понимаете… Меня так это удивляет. И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова», — заявил Шаляпин.

Артист добавил, что на самом деле он, Джигурда и Волочкова — самые святые люди в шоу-бизнесе. Если они завтра придут к Богу, то им «сразу откроют ворота в рай».

Он пояснил, что бывшая прима Большого театра является одной из самых честных артисток в России. Она никого из себя не строит и остается простым человеком.

«Я же вижу какие неискренние, злые, ведьмы на эстраде, или мужики-артисты, которые ненавидят всех. Уже получили все награды, спели все песни, а начинают ненавидеть, потому что стареют и хотят быть молодыми. Но это уже дьявольские вещи», — отметил Шаляпин.

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Ранее 5-tv.ru делился подробностями личной жизни артиста. Шаляпин устал от женщин и хочет пожить для себя.