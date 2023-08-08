Великие на передовой: почему Шаляпин призывает не называть артистов королями

Финалиста проекта «Фабрика звезд-6» раздражает столь пафосное обращение к знаменитостям.

Прохор Шаляпин призывает перестать называть артистов великими. Своим мнением певец эксклюзивно поделился в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на праздновании дня рождения светской львицы Анны Калашниковой.

«Касаемо артистов, я считаю, что надо убирать из лексикона такие понятия как „великий“, „короли“, „королевы“. Все это в прошлом. Потому что людей это очень раздражает. Это раздражает не только меня, но и всю страну. <…> Что значит „великая певица“? Для меня это загадка. Человек спел несколько песен своим посредственным голосом», — считает Шаляпин.

По мнению финалиста проекта «Фабрика звезд-6», неуместно превозносить представителей шоу-бизнеса в тот момент, когда бойцы защищают страну.

«Мне кажется, все-таки великие люди — это те, кто отстаивает интересы страны», — убежден певец.

По мнению Шаляпина, популярные эстрадные песни не имеют никакой культурной ценности. И следующие поколения не будут даже их знать.

«Это мусор, который не представляет собой никакого национального интереса и наследия культурного. <…> Это неинтересно миру и не будет интересно нашим следующим поколениям. <…> Это пустота», — уверен артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин сменил свое имя по совету астролога.