«Не превращаю в шоу»: беременная Ольга Кузьмина узнала пол будущего ребенка

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Полина Долгова
Полина Долгова 40 0

Беременная Ольга Кузьмина узнала пол будущего ребенка

«Не превращаю в шоу»: беременная Ольга Кузьмина узнала пол будущего ребенка

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Звезда призналась, что не собирается проводить модную вечеринку.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина призналась, что уже знает пол ребенка. С отцом будущего малыша актриса познакомилась год назад в Беларуси. Им является шоумен Евгений Апанасевич. Недавно он сделал предложение артистке, на которое она ответила согласием.

По словам женщины, не проводить гендер-пати — это их совместное решение. Обычно под таким действием модные блогеры подразумевают разрезание торта с начинкой: розовой или голубой, или же хлопание воздушных шаров.

Актриса считает, что такое действие должно оставаться тайным. Его не хочется превращать в яркую и громкую вечеринку. 

«Мы с Женей единогласно пришли к мнению, что для нас это что-то сокровенное, семейное, личное…» — поделилась знаменитость в своем блоге.

Фото: Instagram* / kuzmummy

Будущая мама призналась, что когда пришло время, они с мужем просто сходили на УЗИ и сразу же все узнали. О том, кто же родится у Кузьминой, женщина пообещала рассказать в ближайшее время.

Также у Кузьминой есть сын от психолога ОМОН Алексея Терещенко, с которым она развелась в 2019 году. По словам артистки, они сохранили приятельское общение ради чада и оставили все обиды в прошлом. 

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Ольга Кузьмина после свадьбы улетела из России.

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