Названы самые дешевые квартиры новостроек в областных центрах рядом с Москвой

|
Полина Долгова
Полина Долгова 19 0

Сколько нужно копить, чтобы получить заветные ключи?

Названы самые дешевые квартиры новостроек в областных центрах рядом с Москвой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Почти во всех областных центрах вокруг Москвы, чтобы приобрести квартиру в новостройке, потребуется, как минимум, от пяти до шести миллионов рублей, пишут «Известия».

Из перечня выбивается только Смоленск, где средний бюджет на покупку жилья составляет всего 3,904 миллиона рублей. Выбор также небольшой, на первичном рынке находится только 1629 объектов.

По данным аналитиков, максимальный средний бюджет приобретения новостройки зафиксирован в Калуге, в нем население составляет всего 359 тысяч человек. На первичном рынке здесь можно купить жилье за 5,881 миллиона рублей. Но выбор также невелик — всего экспонируется 1079 лотов. Этот показатель наименьший среди всех исследованных областных центров вокруг Москвы.

Дешевле квартира в новостройке обойдется в Туле — здесь средний бюджет приобретения квартиры на первичном рынке 5,725 миллиона рублей, а выбор ощутимо больше, даже в сравнении с Калугой, — экспонируется 6105 объектов.

Третье место по стоимости принадлежит Рязани — всего 5,653 миллиона рублей. Зато здесь уровень предложений доходит до 6941 квартир.

Ранее 5-tv.ru писал, что строительная отрасль в России бьет собственные рекорды.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
Названы самые дешевые квартиры новостроек в областных центрах рядом с Москвой
16:04
Останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень
15:52
«Замкнутые»: мумии отца и сына нашли в квартире Екатеринбурга
15:43
Почти уверен: Трамп оценил свои шансы на выборах президента США 2024 года
15:31
Минобороны показало кадры уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ
15:18
Звезда оперы Вагнера Берит Линдхольм внезапно умерла

Сейчас читают

Звезда оперы Вагнера Берит Линдхольм внезапно умерла
Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской
На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку