Названы самые дешевые квартиры новостроек в областных центрах рядом с Москвой

Почти во всех областных центрах вокруг Москвы, чтобы приобрести квартиру в новостройке, потребуется, как минимум, от пяти до шести миллионов рублей, пишут «Известия».

Из перечня выбивается только Смоленск, где средний бюджет на покупку жилья составляет всего 3,904 миллиона рублей. Выбор также небольшой, на первичном рынке находится только 1629 объектов.

По данным аналитиков, максимальный средний бюджет приобретения новостройки зафиксирован в Калуге, в нем население составляет всего 359 тысяч человек. На первичном рынке здесь можно купить жилье за 5,881 миллиона рублей. Но выбор также невелик — всего экспонируется 1079 лотов. Этот показатель наименьший среди всех исследованных областных центров вокруг Москвы.

Дешевле квартира в новостройке обойдется в Туле — здесь средний бюджет приобретения квартиры на первичном рынке 5,725 миллиона рублей, а выбор ощутимо больше, даже в сравнении с Калугой, — экспонируется 6105 объектов.

Третье место по стоимости принадлежит Рязани — всего 5,653 миллиона рублей. Зато здесь уровень предложений доходит до 6941 квартир.

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