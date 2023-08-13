Кирилл Сафонов поделился воспоминаниями об умершем племяннике: «Сердце билось на 10 процентов»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 136 0

Актер Кирилл Сафонов поделился воспоминаниями об умершем племяннике

Кирилл Сафонов поделился воспоминаниями об умершем племяннике: «Сердце билось на 10 процентов»

Фото: Кадр из к/ф «Люби их всех», реж. Мария Агранович, 2019 г.

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Парень по имени Никита умер из-за серьезной болезни. Но как он с ней жил все эти годы?

Недавно актер Кирилл Сафонов сообщил о смерти своего тяжелобольного племянника Никиты. Сегодня мужчина рассказал, каким человеком был его родственник и из-за чего умер молодой человек. Информацией актер поделился в своем личном блоге.

«Когда он рос, я пытался подавать ему хороший пример. Для него не было полумер, и он стал действительно хорошим человеком, равняться на которого потом приходилось уже мне», — написал Сафонов.

Никита СафоновПлемянник актера Никита. Фото: Instagram* / elis_yung

Он сообщил, что молодой человек страдал от болезни Дюшенна. Это наследственный недуг, который проявляется еще в детском возрасте. И постепенно ребенок становится прикованным к инвалидному креслу.

Никита с 2015 года жил на ИВЛ и с кардиостимулятором. Это не помешало ему устроить личную жизнь — молодой человек женился. В браке появились дети.

«Он знал толк во вкусной еде, и всегда мог посоветовать, где самая вкусная пицца, как заказать свежую рыбу. На нем держалась вся документально-финансовая часть семьи», — рассказал актер.

Также он отметил, что Никита любил хорошую музыку, кино, море, красоту и людей.

«В последнее время практически функционировали всего один палец и немного кисть правой руки, а сердце билось на десять процентов», — сообщил актер.

При этом Никита продолжал работать переводчиком, тестером кодов, оформлять книги и писать стихи. А когда пальцы его левой руки работали, то он умудрялся и писать музыку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Кирилл Сафонов сообщил о смерти тяжелобольного племянника.

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