Основатели знаменитой галереи: как братья Третьяковы подарили народу искусство

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 31 0

Третьяковская галерея прошла путь от частной коллекции купцов до крупного музея

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Тяга к живописи у купцов появилась еще в раннем возрасте.

Государственная Третьяковская галерея — об этом музее знает весь мир. Он была создан на основе исторических коллекций купцов Павла и Сергея Третьяковых. Но что о них известно? Как братья стали поклонниками искусства и пришли к созданию собственного культурного хранилища? Об этом эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru рассказала исполняющая обязанности заведующего музеем Павла и Сергея Третьяковых Мария Усачева. Она провела нам экскурсию по дому купцов и познакомила с предметами, которые их окружали на протяжении их жизни.

По словам специалиста, Сергей Третьяков занимался общественно-политической деятельностью. Он был гласным Московской городской думы, и главой московского купеческого общества. Четыре года занимал пост московского городского главы.

«В 1880 году Сергей Михайлович Третьяков, именно он занимается организацией торжественных мероприятий, посвященных долгожданному открытию памятнику Александру Сергеевичу Пушкину <…> Будучи мэром Сергей Михайлович присоединил к Москве Сокольническую рощу», — отметила специалист.

Экскурсовод подчеркнула, что любимым местом Третьякова был Париж. Именно там он приобрел большинство работ для своей коллекции. Также он был знаком с большим количеством французских художников.

Павел Михайлович сильно отличался по характеру от брата. Но это не мешало им крепко дружить. В 24 года он приобрел первую работу русского художника Василия Худякова, и это хобби поглотило его на всю жизнь.

«В 27 лет Павел Третьяков составляет свое первое духовное завещание, в котором пишет об идее создания общественного музея, национальной галереи русского искусства. Также он обращается к своему брату Сергею со словами, что для него, искренне и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, чем создание хранилища изящных искусств», — отметила Усачева.

Она добавила, что на протяжении всей жизни он пополнял свою коллекцию. Эту идею поддерживал его брат и всячески ему помогал.

Музей, посвященный жизни братьев, был открыт в их родовом гнезде. Доме, где они родились. Однако надолго Третьяковы там не задержались. Когда семья переехада, здание начали сдавать в аренду. Кроме того, дом сильно пострадал в пожаре в 1812 году. Его полностью восстановили к 1853-му.

«Безусловно, всем известно имя старшего брата Павла Третьякова, как основателя Третьяковской галереи и коллекционера, который сформировал собрание русской живописи. Однако не всем знакомо имя младшего брата Сергея Третьякова, который сформировал значительную коллекцию западноевропейского искусства. Также он покупал картины русских художников. С 1925 года в стенах Третьяковской галереи остаются работы русских художников. А европейская часть коллекции Сергея Третьякова переходит в другие музеи. Сейчас фонд Пушкинского музея, где находится часть коллекции младшего брата, любезно предоставляет нам работы. Это позволяет нам формировать диалог коллекций двух братьев», — рассказала Усачева.

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Музей Павла и Сергея Третьяковых — культурное пространство в структуре Государственной Третьяковской галереи. Музей посвящен личностям московских коллекционеров, значимости их деятельности для России. Он расположен в центре Москвы — в Голутвинском переулке.

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